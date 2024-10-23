أثارت غضب الجيش الإسرائيلي...قناة اسرائيلية تسخر من هاليفي! (بالفيديو)

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في خطوة غير معتادة، انتقد الجيش الإسرائيلي شبكة "القناة 14" التلفزيونية بسبب بثها مقطع فيديو يسخر من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء ذلك في رسالة وجهها المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، إلى القناة، حيث وصف الفيديو بأنه "محتوى تحريضي وتشهيري يضر بالجيش الإسرائيلي".

وأشارت الرسالة إلى أن "من غير المقبول أن تقدم قناة إعلامية في دولة إسرائيل منصة لمحتوى تحريضي ضد الجيش خلال الحرب".

الفيديو الذي عرضته القناة يظهر موقفًا جمع رئيس الأركان بأحد جنوده، حيث لاحظ هاليفي وجود شارة غير مصرح بها على ذراع الجندي، وقام بنزعها ووضعها في جيبه، قائلاً له: "بإمكانك الاحتفاظ بها قريبة من قلبك إن شئت، لكن على الزي العسكري، لا مكان إلا للشارات العسكرية الرسمية".

ونشرت القناة الفيديو الساخر على منصاتها الاجتماعية مع تعليق: "عندما رأى رئيس الأركان شارة المسيح". في حين كتب هاغاري في رسالته أن الجيش "لا يخشى النقد بل يشجع على خطاب عام مفتوح وحاد" حول الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.

ومع ذلك، أضاف أن المحتوى الذي بُث "يتجاوز الخط الأحمر"، مشيرًا إلى أنه "تحريض متعمد وإهانة للجيش الإسرائيلي وقادته خلال الحرب".

وأعرب الجيش الإسرائيلي عن توقعه أن تقوم القناة بحذف هذا المحتوى، وقد أُرسلت الرسالة أيضًا إلى الهيئة الثانية للتلفزيون والراديو، وهي الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الترخيص للبث التجاري في إسرائيل، بالإضافة إلى وزير الدفاع ووزير الاتصالات.

الفيديو على الرابط التالي:

https://x.com/Now14Israel/status/1848800566371098651?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1848800566371098651%7Ctwgr%5E5a775d6ba23106ab610cb0ce4354de93a1fa0d75%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanondebate.com%2Fnews%2F670304