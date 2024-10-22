البحرية الأمريكية تكشف هوية الطيارين اللذين ماتا في حادث تحطم طائرة "إي أيه - 18 جي غرولير"

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حددت البحرية الأمريكية هوية الطيارين اللذين لقيا حتفهما في حادث تحطم طائرة من طراز "إي أيه - 18 جي غرولير" بالقرب من جبل رينييه في ولاية واشنطن الأسبوع الماضي.

وأعلنت البحرية عن "وفاة الضابطة ليندسي إيفانز والضابطة سيرينا ن. ويلمان، وكانت كلتاهما تبلغان من العمر 31 عاما ومن كاليفورنيا".

ونعى الرئيس الأمريكي جو بايدن طياري البحرية، "الضابطة برتبة ملازم ليندسي ب. إيفانز والضابطة برتبة ملازم سيرينا ن. ويلمان، اللتين لقيتا حتفهما بعد تحطم طائرتهما من طراز إي أيه - 18 جي غرولير الأسبوع الماضي بالقرب من جبل رينييه، واشنطن أثناء مهمة تدريب روتينية".

وأضاف بايدن في نعيه أنهما "كانتا من بين أفضل الطيارين في الولايات المتحدة وقد عادتا مؤخرا بعد مهمة مطولة في الشرق الأوسط للدفاع ضد هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار في البحر الأحمر".

ووجه الشكر للبحرية الأمريكية والجيش الأمريكي والسلطات في مقاطعة ياكيما على جهودهم.