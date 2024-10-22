أعضاء الكونغرس يدعون بايدن لحماية الكابلات تحت الماء

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دعت مجموعة من أعضاء الكونغرس الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتخاذ إجراءات لحماية كابلات الاتصال والطاقة تحت الماء، التي تلعب دورا هاما في أمن الولايات المتحدة واقتصادها.

وأشار المشرعون في رسالة إلى بايدن، يوم الاثنين، إلى أن "خصومنا يواصلون تطوير قدراتهم للهجوم على البنية التحتية الحيوية تحت الماء أو زعزعة استقرارها".

ونوهوا بأن أكثر من 95% من حركة الانترنت تمر عبر الكابلات تحت الماء، وهذا يشمل حركة تريليونات الدولارات أثناء معالجة التعاملات المالية.

واعتبر المشرعون أن البنية التحتية تحت الماء معرضة للخطر لأن جزءا كبيرا منها تابع للشركات الخاصة، التي قد تكون غير مستعدة لضمان سلامة الكابلات أثناء نزاع عسكري.

ودعا أعضاء الكونغرس إدارة بايدن لإجراء تحليل شامل لنقاط الضعف للبنية التحتية تحت الماء، بما في ذلك "خطر التخريب" من قبل روسيا ودور الصين المتزايد في مد الكابلات وصيانتها.

وأعلنوا أنهم ينتظرون من إدارة البيت الأبيض أجوبة عن الأسئلة الرئيسية ورفع تقرير أمام الكونغرس.