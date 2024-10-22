living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أعضاء الكونغرس يدعون بايدن لحماية الكابلات تحت الماء

22
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دعت مجموعة من أعضاء الكونغرس الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتخاذ إجراءات لحماية كابلات الاتصال والطاقة تحت الماء، التي تلعب دورا هاما في أمن الولايات المتحدة واقتصادها.
 
وأشار المشرعون في رسالة إلى بايدن، يوم الاثنين، إلى أن "خصومنا يواصلون تطوير قدراتهم للهجوم على البنية التحتية الحيوية تحت الماء أو زعزعة استقرارها".
 
ونوهوا بأن أكثر من 95% من حركة الانترنت تمر عبر الكابلات تحت الماء، وهذا يشمل حركة تريليونات الدولارات أثناء معالجة التعاملات المالية.
 
واعتبر المشرعون أن البنية التحتية تحت الماء معرضة للخطر لأن جزءا كبيرا منها تابع للشركات الخاصة، التي قد تكون غير مستعدة لضمان سلامة الكابلات أثناء نزاع عسكري.
 
ودعا أعضاء الكونغرس إدارة بايدن لإجراء تحليل شامل لنقاط الضعف للبنية التحتية تحت الماء، بما في ذلك "خطر التخريب" من قبل روسيا ودور الصين المتزايد في مد الكابلات وصيانتها.
 
وأعلنوا أنهم ينتظرون من إدارة البيت الأبيض أجوبة عن الأسئلة الرئيسية ورفع تقرير أمام الكونغرس.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   