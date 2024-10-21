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بالفيديو.. ترامب يسخر من هاريس بـ"قلي البطاطا"

21
OCTOBER
2024
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ارتدى المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب زي مطاعم "ماكدونالدز"، ودخل مطبخ أحد أفرع السلسلة في بنسلفانيا، الأحد، ليساعد العمال في قلي البطاطا وتسليم الزبائن طلباتهم.
 
ويعرف عن ترامب ولعه بالوجبات السريعة، لكن هدف هذه المحطة الانتخابية كان السخرية من منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، التي قالت إنها عملت في "ماكدونالدز" عندما كانت طالبة.
 
إلا أن ترامب يتهمها بالكذب، زاعما أن هاريس لم تعمل أبدا في "ماكدونالدز" خلال فترة دراستها، وهي تجربة تحدثت عنها مرات عدة خلال حملتها.
 
وساعد موظف في "ماكدونالدز" المرشح الجمهوري البالغ من العمر 78 عاما، في وضع البطاطا بالمقلاة، ثم في علب لتسليمها للزبائن عبر نافذة خدمة السيارات، بينما تجمعت وسائل الإعلام لالتقاط صور في الخارج.
 
واندهش ترامب، المعروف أنه يعاني رهاب الجراثيم، من الأداة المستخدمة لتوزيع البطاطا المقلية، قائلا: "إنها نظيفة. إنها لطيفة حقا. ليس عليك لمس البطاطا أبدا".
 
وقال وهو ينهي محطته الانتخابية التي يُفترض أن تجذب الناخبين من الطبقة العاملة: "لن أنسى هذه التجربة أبدا. الأمر يتطلب خبرة. لا أمانع القيام بهذه الوظيفة".
 
وعندما أخبره المراسلون أن الأحد يصادف عيد ميلاد هاريس الستين تمنى ترامب لها عيد ميلاد سعيدا، وقال مازحا: "أعتقد أنني سأحضر لها بعض الزهور. ربما سأحضر لها بعض البطاطا المقلية".
 
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