البحرية الأميركية تعلن مقتل طيارين إثر تحطم مقاتلة في واشنطن

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أعلنت البحرية الأميركية، الأحد، مقتل طيارين اثنين تابعين لها، فقدا عقب تحطم طائرة مقاتلة بمنطقة جبلية في ولاية واشنطن غربي البلاد، خلال رحلة تدريبية.

وكانت طائرة نفاثة من طراز "إي أيه 18 جي غرولير" تابعة لسرب الهجوم الإلكتروني قد تحطمت شرق جبل رينييه بعد ظهر الثلاثاء، وفقا لقاعدة ويدبي الجوية التابعة للبحرية.

وانطلقت فرق البحث، بما فيها مروحية من طراز "إم أتش 60 إس" تابعة للبحرية الأميركية، على الفور من القاعدة للبحث طاقم الطائرة في موقع التحطم.

وأعلن مسؤولون العثور على جثتي الطيارين بالاستعانة بجنود من القوات الخاصة التابعة للجيش، مدربين على تسلق الجبال والإنقاذ.

وتم تحديد موقع الحطام الأربعاء، بواسطة طاقم جوي كان يتواجد على ارتفاع حوالي 6 آلاف قدم (نحو 1828 مترا) في منطقة نائية شديدة الانحدار ومليئة بالأشجار شرق جبل رينييه.

وذكر قائد جناح الهجوم الإلكتروني في أسطول المحيط الهادئ الأميركي دافيد غانشي، الخميس، أن تحديد مكان الطيارين المفقودين "بأسرع ما يمكن وبأمان" كان أولويتهم.