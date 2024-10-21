جثة ممددة وسط الشارع في بولندا.. وهذه هي التفاصيل

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اعتذرت دار جنازات في بولندا، السبت، بعد سقوط جثة كانت تنقلها من سيارة الجنازة وسط الشارع.

وأفادت وسائل إعلام بولندية أن رجلاً كان يقود سيارته في أحد شوارع مدينة ستالوا فولا في جنوب شرق بولندا يوم الجمعة عندما سقط بشكل مفاجئ غطاء على نافذة سيارته.

وعندما انزلق الغطاء، رأى الرجل جثة ملقاة على الطريق، وسيطر عليه الخوف من أن يكون قد صدم الشخص، ليتبين فيما بعد أنها سقطت من سيارة الجنازة.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورة للجثة ملقاة على معبر للمشاة مخطط باللون الأبيض.

وقالت الشركة إن عطلا فنيا في السيارة أدى لهذا الحادث.

وأضاف: "نأسف بشدة أن نبلغكم أنه نتيجة لعطل فني غير متوقع في قفل الباب الخلفي لسيارة الجنازة، وقع حدث مؤسف لا يعكس المعايير العالية لشركتنا".

واعتذرت الشركة "لكل من شعر بخيبة الأمل والانزعاج من هذا الحدث".