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هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60.. وترامب يعمل في ماكدونالدز

21
OCTOBER
2024
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تبدأ كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية احتفالها بعيد ميلادها الستين، الأحد، بزيارة كنيستين في جورجيا سعيا لحشد الناخبين للإدلاء بأصواتهم مبكرا، بينما يقضي منافسها الجمهوري دونالد ترامب بعض الوقت في أحد مطاعم ماكدونالدز في بنسلفانيا.
 
وتبادلت هاريس وترامب، اللذان يحتد السباق بينهما في أكثر الولايات تنافسية، الهجمات اللفظية خلال الأيام الماضية بينما يسعيان لكسب أصوات الناخبين المبكرين قبل 16 يوما فقط من الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.
 
وبعد مؤازرة من مغنية الراب المحلية ليزو في ديترويت ونجم موسيقى البوب أشر أمس السبت، ستحصل هاريس على دفعة معنوية من نجم الموسيقي ستيفي وندر اليوم الأحد عندما يزور إحدى الكنيستين اللتين تعتزم زيارتهما.
 
وتركز نائبة الرئيس هاريس ومنافسها الرئيس السابق ترامب (78 عاما)، على بنسلفانيا وميشيغن وعدد قليل من الولايات الأخرى التي من المرجح أن تحسم الانتخابات ويتمتع فيها الحزبان بدعم قوي وحققا نتائج متقاربة في الدورات الانتخابية الماضية.
 
وستحتاج هاريس إلى تحقيق نتائج قوية في المدن ذات الغالبية غير البيضاء في ديترويت وأتلانتا والضواحي المحيطة بهما لتكرار انتصارات الرئيس جو بايدن في عام 2020 في ميشيغن وجورجيا.
 
وبعد تصعيد هجماته الشخصية على هاريس السبت، قال ترامب لموقع "بريتبارت نيوز" إنه سيعمل في مطعم ماكدونالدز في بنسلفانيا الأحد "فقط من أجل المتعة" للسخرية من هاريس.
 
وقال مستشار ترامب جيسون ميلر إن ترامب سيعمل في منطقة البطاطس المقلية في المطعم.
 
وتقول هاريس إنها عملت في أحد مطاعم ماكدونالدز عندما كانت صغيرة، لكن ترامب يقول إنه لا يصدقها.
 
ويعتزم ترامب كذلك عقد تجمع جماهيري حاشد في لانكستر بولاية بنسلفانيا عصر الأحد.
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