دعوات من داخل الحزب الليبرالي الكندي الحاكم لترودو بالتنحي عن زعامة الحزب

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أفادت قناة CTV التلفزيونية بأن مجموعة من نواب الحزب الليبرالي الحاكم في برلمان كندا، ستطالب الأسبوع المقبل رئيس الوزراء جاستن ترودو بالاستقالة من منصب زعيم الحزب.

وأشارت القناة أمس الأربعاء، إلى أن مجموعة النواب ستطرح الموضوع على ترودو في اجتماع للحزب الأسبوع المقبل.

ووفقا لبعض المصادر، يعتقد بعض أعضاء الحزب الحاكم، أنه يجب أن يتولى شخص آخر زعامة الحزب الليبرالي الكندي، قبل الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في خريف عام 2025.

وتؤكد التقارير أن ترودو والحزب الليبرالي الكندي، أخذا يفقدان دعم الناخبين الكنديين اعتبارا من عام 2023 وسط استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة في البلاد.

وبحسب آخر استطلاع للرأي أجرته قناة "سي بي سي" التلفزيونية، فإن شعبية رئيس الوزراء الكندي تبلغ حاليا 23.1%، في حين تصل شعبية بيير بولييفر زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض، إلى 42.6%.

وفي أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، بدأ المحافظون مرتين التصويت بحجب الثقة عن ترودو في البرلمان، لكن لم يحظوا بدعم حزبي المعارضة الآخرين.

ويشار إلى أن الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، كانوا قد فازوا في خريف عام 2021 في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في كندا.