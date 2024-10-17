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بتعديل دستوري.. بيونغيانغ تصنف كوريا الجنوبية "دولة معادية"

17
OCTOBER
2024
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ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن البلاد صنفت كوريا الجنوبية "دولة معادية"، بما يؤكد أن الجمعية الشعبية عدلت الدستور بما يتماشى مع تعهد الزعيم كيم جونغ أون بالتخلي عن التوحيد كهدف وطني.
 
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية في مقال باللغة الإنجليزية: "هذا إجراء مشروع ولا مفر منه تم اتخاذه بما يتماشى مع متطلبات دستور كوريا الشمالية الذي يحدد بوضوح كوريا الجنوبية كدولة معادية، وبسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تقربنا من شفا حرب غير متوقعة بسبب الاستفزازات السياسية والعسكرية الخطيرة من قبل القوات المعادية"، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
 
وقد عقدت كوريا الشمالية اجتماعاً برلمانياً مهماً في الأسبوع الماضي وقامت بمراجعة دستورها، ولكنها لم توضح ما إذا كان مبدأ "الدولتين المعاديتين" الذي تبناه الزعيم كيم جونغ أون قد تم تضمينه في دستورها المنقح.
 
ففي خلال اجتماع الحزب في ديسمبر الماضي، وصف كيم العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين "دولتين معاديتين" وصرح بأن المصالحة أو الوحدة مع كوريا الجنوبية لم تعد هدفاً.
 
وفي يناير دعا كيم إلى مراجعة الدستور لتعريف كوريا الجنوبية باعتبارها "العدو الرئيسي الثابت"، وأمر بإجراء تعديل دستوري في يناير لإلغاء الوحدة كهدف في العلاقات مع الجنوب، كما أمر المسؤولين باتخاذ خطوات لقطع خطوط السكك الحديدية "فعلياً وبشكل كامل" إلى مستوى "لا يمكن إصلاحه"، وفقا ليونهاب.
 
 واتهم الزعيم الكوري الشمالي سول بالتواطؤ مع الولايات المتحدة سعيا لإسقاط نظامه الشيوعي وتقسيم أراضي الشمال.
 
وأصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية هذا التقرير أثناء تغطية نسف الطرق والسكك الحديدية التي تربط الكوريتين والتي كانت تعتبر ذات يوم رموزًا رئيسية للمصالحة بين الكوريتين.
 
أعلنت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية فجرت أجزاء من طرقها، بعد أيام من تعهد الجيش الكوري الشمالي بقطع جميع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بالجنوب وبناء هياكل دفاعية في الخطوط الأمامية.
 
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الخميس إن أجزاء من الطرق والسكك الحديدية في إقليم غانغوون على طول الساحل الشرقي، وجزء من الطرق والسكك الحديدية في كيسونغ "تم إغلاقها بالكامل بالتفجيرات".
 
وقالت كوريا الشمالية إن هذه الخطوة "جزء من الفصل الكامل التدريجي لأراضيها" وقالت إنها "ستستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لتحصين الحدود الجنوبية المغلقة بشكل دائم".
 
وكانت كوريا الشمالية قد قطعت في أغسطس سكك الحديد في طريقي غيونغوي ودونغهيه.
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