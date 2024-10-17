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بعد بلوغه الـ 100.. كارتر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

17
OCTOBER
2024
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بعد خمسة عشر يوما من بلوغه عامه المئة، أدلى الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر بصوته في الانتخابات، الأربعاء، محققا رغبة أعلن عنها سابقا في العيش طويلا بما يكفي لدعم كامالا هاريس في السباق الرئاسي.
 
وقال مركز كارتر، وهو مؤسسة غير ربحية أسسها بعد مغادرته البيت الأبيض عام 1981، إن الرئيس الديموقراطي السابق "صوّت عبر البريد".
 
وكان كارتر قد أخبر عائلته في وقت سابق من العام أن العيش لفترة كافية للتصويت لهاريس والمساعدة في هزيمة منافسها الجمهوري دونالد ترامب، كان أكثر أهمية بالنسبة له من ذكرى عيد ميلاده المئة، وفق صحيفة "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن".
أدلى أكثر من 420 ألف شخص بأصواتهم منذ بدء التصويت المبكر الثلاثاء في جورجيا، وفق غابريال ستيرلينغ، مسؤول الانتخابات بالولاية الذي نشر الأرقام في منتصف النهار.
 
وتجرى الانتخابات في الخامس من نوفمبر.
 
ويتلقى كارتر الذي تولى الرئاسة لولاية واحدة، الرعاية الصحية في بلاينس بجورجيا منذ فبراير 2023. وهو أول رئيس أميركي سابق يتمّ المئة من العمر.
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