بايدن ساخرا من رقص ترامب: ما خطب هذا الرجل؟

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سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بعد رقصه في أحد تجمعاته الانتخابية.

وقال بايدن خلال فعالية في فيلادلفيا: "وقف على المسرح لمدة 30 دقيقة ورقص". وأضاف: "أنا جاد. ما خطب هذا الرجل"، واصفا ترامب بأنه "خاسر".

ثم طلب الرئيس السابق مجموعة من الأغاني الأخرى، حيث رقص على أنغامها. وقال: "دعونا نستمع إلى الموسيقى فقط".

كما سخرت المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس من هذه الواقعة، حيث شاركت مجموعة من المقاطع تظهر ترامب وهو يتمايل مع أغان مختلفة، معلقة: "آمل أن يكون بخير".