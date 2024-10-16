البنتاغون يخطط لتوسيع المناورات العسكرية في منطقة المحيط الهادئ

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أعلن قائد القوات البرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، الجنرال تشارلز فيليب، أن البنتاغون يخطط لتوسيع رقعة المناورات العسكرية في المنطقة.

وقال فيليب خلال مؤتمر في واشنطن، يوم الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي والقوات الجوية تشارك سنويا في أكثر من 40 تدريبا في المنطقة.

وأضاف أن "كل ذلك يتطور وسترون المزيد من المناورات المشتركة للقوات الجوية والجيش، التي سنجريها في المنطقة للتأكد من أننا قادرون على تنفيذ هذه الخطة المعقدة لتوزيع القوة الجوية".

وأوضح أنه خلال المناورات سيجري التدريب على مواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة وغيرها من المخاطر الصاروخية.