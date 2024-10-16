بالصور ... تحذيرات بعدم لمسها.. طوارئ على شاطئ أسترالي بعد ظهور كرات سوداء غامضة

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أغلقت السلطات الأسترالية شاطئا في سيدني بعد ظهور مئات الكرات السوداء الغامضة التي يعتقد أن المياه جرفتها.

وتم رصد بقعة نفط قبالة ساحل كوجي في سيدني، بعد يوم من انجراف المئات من الكرات السوداء بحجم كرة الغولف على شاطئ الضواحي الشرقية الشهير.

وقام موظفو البيئة في مجلس مدينة راندويك بجمع العينات وإرسالها للفحص، مع إصدار تنبيه للناس بعدم لمسها أو الاقتراب منها، وإغلاق الشاطئ حتى إشعار آخر.

رصد بقعة نفط في البحر

وقال المجلس إن المادة غير المعروفة قد تكون عبارة عن "كرات قطران" تتشكل عندما يتلامس النفط مع الحطام والماء، وعادة ما تكون نتيجة لانسكابات النفط أو تسربه.

في غضون ذلك، أوضح رئيس بلدية راندويك، ديلان باركر، أن مركبات التزلج النفاثة التابعة للمجلس رصدت ما قد يكون بقعة نفط في البحر صباح اليوم الأربعاء، لكن هيئة ميناء نيو ساوث ويلز أكدت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تسربات نفطية من قبل السفن.

الكرات منتشرة على أحد شواطئ سيدني

وقالت الهيئة في بيان "إن مسؤولية الإبلاغ عن أي انسكابات تقع على عاتق جميع السفن للسلطات المعنية بما في ذلك هيئة السلامة البحرية الأسترالية ووزارة النقل في ولاية نيو ساوث ويلز وهيئة الموانئ".

وأفادت وزيرة البيئة بالولاية بيني شارب بأن وكالة حماية البيئة تعمل مع وكالات حكومية أخرى وعلماء الطب الشرعي لتحديد نوعية الكرات بالضبط، ومصدر التلوث والمخاطر التي تشكلها.

إغلاق الشاطئ حتى إشعار آخر

وتم إغلاق شاطئ كوجي بحواجز صفراء وأعلام برتقالية، وكان الموظفون يلتقطون كرات الحطام واحدة تلو الأخرى، ثم يضعوها في أكوام مع تغطيتها بالرمال لتجنب جرفها بعيدا.

كما قام أفراد طاقم الزلاجات النفاثة بالبحث عن الكرات في الماء ومحاولة تحديد مصدرها.