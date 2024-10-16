living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور ... تحذيرات بعدم لمسها.. طوارئ على شاطئ أسترالي بعد ظهور كرات سوداء غامضة

16
OCTOBER
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أغلقت السلطات الأسترالية شاطئا في سيدني بعد ظهور مئات الكرات السوداء الغامضة التي يعتقد أن المياه جرفتها.
 
وتم رصد بقعة نفط قبالة ساحل كوجي في سيدني، بعد يوم من انجراف المئات من الكرات السوداء بحجم كرة الغولف على شاطئ الضواحي الشرقية الشهير.
 
وقام موظفو البيئة في مجلس مدينة راندويك بجمع العينات وإرسالها للفحص، مع إصدار تنبيه للناس بعدم لمسها أو الاقتراب منها، وإغلاق الشاطئ حتى إشعار آخر.
 
رصد بقعة نفط في البحر
وقال المجلس إن المادة غير المعروفة قد تكون عبارة عن "كرات قطران" تتشكل عندما يتلامس النفط مع الحطام والماء، وعادة ما تكون نتيجة لانسكابات النفط أو تسربه.
 
في غضون ذلك، أوضح رئيس بلدية راندويك، ديلان باركر، أن مركبات التزلج النفاثة التابعة للمجلس رصدت ما قد يكون بقعة نفط في البحر صباح اليوم الأربعاء، لكن هيئة ميناء نيو ساوث ويلز أكدت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تسربات نفطية من قبل السفن.
 
الكرات منتشرة على أحد شواطئ سيدني
وقالت الهيئة في بيان "إن مسؤولية الإبلاغ عن أي انسكابات تقع على عاتق جميع السفن للسلطات المعنية بما في ذلك هيئة السلامة البحرية الأسترالية ووزارة النقل في ولاية نيو ساوث ويلز وهيئة الموانئ".
 
وأفادت وزيرة البيئة بالولاية بيني شارب بأن وكالة حماية البيئة تعمل مع وكالات حكومية أخرى وعلماء الطب الشرعي لتحديد نوعية الكرات بالضبط، ومصدر التلوث والمخاطر التي تشكلها.
 
إغلاق الشاطئ حتى إشعار آخر
وتم إغلاق شاطئ كوجي بحواجز صفراء وأعلام برتقالية، وكان الموظفون يلتقطون كرات الحطام واحدة تلو الأخرى، ثم يضعوها في أكوام مع تغطيتها بالرمال لتجنب جرفها بعيدا.
 
كما قام أفراد طاقم الزلاجات النفاثة بالبحث عن الكرات في الماء ومحاولة تحديد مصدرها.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   