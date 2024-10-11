مصدر مطلع لـRT: إيران ستضرب منشآت نفطية وكهربائية ونووية إسرائيلية وفقا للهجوم المحتمل ضد البلاد

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روسيا اليوم: أفاد مصدر مطلع لـRT بأن إيران ستضرب منشآت نفطية وكهربائية ونووية إسرائيلية، وفقا للهجوم الإسرائيلي المحتمل على البلاد ردا على هجوم طهران في الأول من أكتوبر.



وقال المصدر الإيراني مطلع لـRT: "استنادا للقوانين الدولية، وحق الدفاع عن النفس، إذا هاجمت إسرائيل المنشآت النفطية الإيرانية، فإن إيران ستستهدف ثلاثة مصافي رئيسية للكيان".

كما أكد المصدر أنه "في حال تم ضرب محطات الكهرباء والطاقة في إيران، سيتم تدمير جميع محطات إنتاج الكهرباء داخل الكيان".

وشدد المصدر على أنه "في حال وقوع هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، فإن طهران لن تكتفي بالرد القاسي واستهداف المنشآت النووية الإسرائيلية، وإنما ستعيد النظر في عقيدتها النووية".

وأضاف المصدر أنه "في حال تعرض المواطنون الإيرانيون والمراكز السكانية لأي ضرر، فإن القوات المسلحة الإيرانية سوف ترد بالمثل و بنفس المستوى".