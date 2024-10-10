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ترامب يزعم: لقد زرتُ غزة!

10
OCTOBER
2024
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زعم الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنه زار مدينة غزة، وأنها تتمتع بأفضل موقع في الشرق الأوسط.

وقال ترامب، في مقابلة إذاعية الاثنين الماضي في برنامج "هيو هيويت شو"، إنه زار غزة، معتبرا أنها "تتمتع بأفضل موقع في الشرق الأوسط، وأفضل مياه. إنها الأفضل في كل شيء. إنها الأفضل. لقد قلت ذلك لسنوات".

وتابع "كما تعلمون، كنت هناك وكان الوضع صعبًا. إنه مكان صعب. كما تعلمون، قبل كل الهجمات وقبل الذهاب والإياب، ما حدث خلال الأعوام القليلة الماضية. وقلت: واو، انظروا إلى هذا".

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، فإنها لم تعثر على أي سجل يشير إلى قيام ترامب بهذه الزيارة على الإطلاق، ليس بصفته رئيسًا للولايات المتحدة، وليس في حياته السابقة كرجل أعمال.

وعند سؤال حملته ما إذا كان قد أخطأ في الحديث، أصرّوا على أنهم لم يخطئ، وقال متحدث باسم الحملة لشبكة سي إن إن "لقد زار الرئيس ترامب غزة من قبل وعمل دائمًا على ضمان السلام في الشرق الأوسط"، لكن الحملة رفضت تقديم أي دليل على قيام ترامب بالزيارة على الإطلاق.

وزار ترامب إسرائيل في عام 2017 عندما كان يتولى منصب رئيس الولايات المتحدة، كما زار الضفة الغربية وعقد محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكن الزيارة لم تشمل غزة.

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