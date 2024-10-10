مسؤول ألماني يدعو إلى إعادة التجنيد الإلزامي في البلاد

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دعا ماركوس زيدر رئيس وزراء بافاريا الألمانية وزعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري إلى إعادة التجنيد الإلزامي في البلاد "بأسرع وقت ممكن".

وقال زيدر في حديث لصحيفة "بيلد": "ما نحتاجه هو المال للجيش الألماني والتنظيم الواضح وطائرات مسيّرة... وبالطبع التجنيد العام في أسرع وقت ممكن. وإلا فلن نضمن القدرة الدفاعية لفترة طويلة".

وأوضح: "لا يدور الحديث الآن حول نشر القوات في المناطق الأخرى، بل حول حماية البلاد والحلف. لذلك فنحتاج جيشا مختلفا تماما".

وتم إلغاء التجنيد العام في ألمانيا في 1 يوليو 2011. وبدأ بحث فكرة إعادة التجنيد العسكري في ألمانيا وسط شائعات بأن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس ينوي تقديم موقفه من سبل زيادة قوام الجيش الألماني، غير أن بيستوريوس لم يقترح إدخال التجنيد العسكري الشامل. وبدلا من ذلك، اقترح أن يتلقى جميع المواطنين الألمان في سن 18 عاما، بغض النظر عن الجنس، خطابا من وزارة الدفاع يدعوهم إلى النظر في الخدمة العسكرية الأساسية لمدة 6 أشهر مع إمكانية التمديد الطوعي. ويتوقع الوزير أن يسمح هذا الإجراء بزيادة عدد الأفراد من 181 ألفا إلى 203 آلاف فرد، بالإضافة إلى تجنيد نحو 15 ألف شخص سنويا.