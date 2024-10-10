living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

10
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نفت الحكومة البريطانية الأربعاء أن تكون مارست ضغوطا على الشرطة لتوفير مرافقة خاصة للنجمة تايلور سويفت خلال حفلاتها بلندن في أغسطس الماضي، بعد إلغاء حفلاتها في فيينا بسبب الكشف عن مخطط لهجوم انتحاري.
 
وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن المغنية الأميركية حصلت على مواكبة وصفتها بأنها "VVIP" (لكبار الشخصيات)، وهو إجراء يُخصَّص عادة لرؤساء الدول الأجنبية أو لأفراد العائلة الملكية.
 
 
وكتبت الصحيفة أن مسؤولي الشرطة عارضوا في البداية هذه الحماية، لكن وزيرة الداخلية ورئيس بلدية لندن تدخلا لهذه الغاية.
 
وتأتي الأخبار المتعلقة بأمن سويفت وسط جدل حول هدايا تلقاها رئيس الوزراء كير ستارمر ومسؤولون آخرون في حزب العمال، بما في ذلك تذاكر لحفلات النجمة.
 
كذلك، تلقى رئيس بلدية لندن صادق خان تذاكر للحفلات، حسبما ذكرت "فرانس برس".
 
وقالت وزيرة الثقافة ليزا ناندي لمحطة "سكاي نيوز" الإخبارية "أنفي تماما أن تكون حصلت أي مخالفات أو تأثير غير مبرر في هذا الأمر".
 
وأضافت "عندما تقام أحداث كبرى، سواء في لندن أو في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة، تشارك وزيرة الداخلية (إيفيت كوبر) في المناقشات عندما يكون هناك خطر أمني".
 
وأوضحت ناندي "أعلم أنها لا تملك السلطة، ولن تستخدمها كذلك، للإصرار على أن يتمتع شخص ما بأمن خاص رفيع المستوى. إنها مسألة تنفيذية تقع على عاتق الشرطة، وليس على الحكومة".
 
واختتمت ناندي كلامها بالقول إن "الشرطة اتخذت القرار".
 
وبحسب صحيفة "ذي صن"، فإن والدة المغنية، وهي أيضا مديرة أعمالها، هددت بإلغاء الحفلات في أغسطس إذا لم توفر الشرطة مواكبة لسويفت من الفندق الذي كانت تنزل فيه إلى ملعب ويمبلي حيث موقع الحفلات.
 
وقبل أيام قليلة من حفلات لندن، ألغيت ثلاث حفلات موسيقية كان من المقرر أن تحييها سويفت في فيينا بعد الكشف عن مخطط لتفجير انتحاري في المكان.
 
وعندما سئلت شرطة لندن عن الموضوع، أشارت إلى أنها "مستقلة من الناحية التشغيلية"، وقال ناطق باسمها إن "قرارنا يستند إلى تقييم شامل للتهديد والمخاطر بالإضافة إلى ظروف كل حالة".
 
وفي مواجهة هذا الجدل، سدد كير ستارمر ما يقرب من 3400 جنيه إسترليني (4444 دولارا) في مقابل أربع تذاكر لحفلات سويفت مقدمة من مجموعة يونيفرسال ميوزيك، واثنتين قدمهما اتحاد كرة القدم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   