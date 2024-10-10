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"ميلتون" يضعف قليلا.. وتحذير من فيضانات مفاجئة في فلوريدا

10
OCTOBER
2024
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية أن إعصار ميلتون كان مصحوبا برياح قصوى بلغت سرعتها حوالي 100 ميل في الساعة (160 كيلومترا في الساعة) في الوقت الذي كان يقترب فيه من فورت ميد، على بعد حوالي 45 ميلا (72 كيلومترا) شرق تامبا بولاية فلوريدا ، في وقت مبكر من صباح الخميس.
 
وأضافت الهيئة أن من المتوقع أن يواصل الإعصار مساره في الأغلب صوب الشرق حتى يدخل المحيط الأطلسي في وقت متأخر، الخميس.
 
وكانت الرياح المدمرة مصحوبة بأمطار غزيرة واصدرت هيئة الأرصاد بيانا طارئا لبعض المناطق في وسط وغرب فلوريدا بحدوث فيضانات مفاجئة .
 
وتعني البيانات الطارئة بشأن فيضانات مفاجئة بصفة عامة أن أحداث يتخللها ارتفاع المياه الكارثية المهددة للحياة تقع بالفعل أو من المتوقع وقوعها في المستقبل القريب .
 
وتابعت هيئة الأرصاد إنها تلقت تقارير عن انهيار عدة رافعات بسبب الرياح العاتية في سانت بطرسبرغ، على بعد حوالي 50 ميلا (80 كيلومتر) جنوب سيستا كي، حيث ضرب إعصار ميلتون اليابسة.
 
وأكدت إدارة الإطفاء والإنقاذ في سانت بطرسبرج انهيار رافعة واحدة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء على بعد حوالي 6 كتل سكنية من رصيف المدينة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
 
كانت الرافعة في موقع مبنى فاخر شاهق الارتفاع 515 قدما (157 مترا) قيد الإنشاء، ويُصنف على أنه أحد أطول المباني على الساحل الغربي لولاية فلوريدا.
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