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شركة طيران تعتذر لعرضها "مشاهد جنسية" بفيلم للركاب

9
OCTOBER
2024
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اضطرت شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" الثلاثاء إلى الاعتذار إثر عرض مشاهد ذات طابع جنسي من أحد الأفلام على شاشات جميع الركاب خلال رحلة كانت متجهة من أستراليا إلى اليابان الأسبوع الماضي.
 
وحالت مشكلات فنية دون إمكان اختيار الركاب بصورة فردية الفيلم الذي يرغبون بمشاهدته على متن رحلة تابعة لشركة "كوانتاس" الأسترالية من سيدني إلى مطار هانيدا في العاصمة اليابانية طوكيو.
 
ودفع ذلك بطاقم الرحلة إلى اختيار فيلم موحّد لعرضه بصورة متزامنة على الشاشات الموجودة أمام المقاعد على الطائرة برمّتها.
 
وكان اختيارهم للفيلم الدرامي المثير "داديو" مع داكوتا جونسون وشون بن مفاجئا لكثيرين، ولشركة الطيران نفسها التي اعتذرت الثلاثاء عن الحادثة.
 
وبحسب إحدى المراجعات لما حصل خلال الرحلة، فإن الفيلم تضمن إشارات كلامية جنسية فاضحة، إضافة إلى "لقطة موجزة ولكن واضحة" لأعضاء جنسية و"حوارات ورسائل نصية" ذات محتوى إباحي.
 
وقال ناطق باسم كوانتاس: "من الواضح أن الفيلم لم يكن مناسبا للعرض للرحلة بكاملها ونعتذر بصدق للعملاء عن هذه التجربة".
 
وأشارت شركة الطيران الأسترالية إلى أنه بمجرد التنبّه إلى الخطأ، "جرى تغيير المحتوى المقدّم على جميع الشاشات وعرض فيلم مناسب للعائلات طيلة الفترة المتبقية من الرحلة".
 
وأضافت "نجري مراجعة لمعرفة الطريقة التي دفعت إلى اختيار هذا الفيلم".
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