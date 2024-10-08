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البنتاغون: مخزوننا من الصواريخ بعيدة المدى في المستودعات محدود

8
OCTOBER
2024
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قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ إن مخزون الصواريخ بعيدة المدى في المستودعات الأمريكية محدود، مشيرة إلى تقييم الاستعداد القتالي عند اتخاذ القرارات.
 
وأضافت في مؤتمر صحفي: "لدينا إمدادات محدودة من الصواريخ بعيدة المدى، وعدد قليل من الدول تمتلكها، والإمدادات محدودة، كما يجب علينا دائما تقييم استعدادنا القتالي عندما نتخذ القرارات".
 
هذا ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادرها أن الاستخبارات الأمريكية ترجح اتخاذ روسيا إجراءات وخيمة العواقب ردا على سماح واشنطن لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى.
 
كما أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تعديل العقيدة النووية الروسية تحذير صريح للغرب من أي اعتداء نووي أو تقليدي على روسيا، مشيرا إلى إدراك الجميع قدرة وحجم الثالوث النووي الروسي.
روسيا اليوم
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