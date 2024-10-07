في الذكرى السنوية للسابع من أكتوبر.. خامنئي يغرّد باللغة العبرية

A + A -

اعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن عملية "طوفان الأقصى" "أعادت الكيان الصهيوني 70 عاما إلى الوراء".

جاء ذلك في تغريدة نشرها خامنئي باللغة العبرية صباح اليوم الاثنين بمناسبة ذكرى هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي خطبة الجمعة الماضي، وصف خامنئي عملية "طوفان الأقصى" بأنها "حركة منطقية وصحيحة وهي من حق الشعب الفلسطيني".

من جانبها، قالت حركة "حماس" في ذكرى مرور عام على "طوفان الأقصى" إن "السابع من أكتوبر المجيد كان محطة تاريخية في مشروعنا النضالي، بحيث أن هذه المحطة شكلت استجابة طبيعية لما يحاك من مخططات صهيونية تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية".