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ارتفعت حصيلة الوفيات جراء إعصار هيلين إلى 227، السبت، في الوقت الذي تواصلت فيه المهمة الكئيبة المتمثلة في انتشال الجثث على مدار أكثر من أسبوع بعدما ضربت العاصفة الوحشية جنوب شرق الولايات المتحدة وقتلت أشخاصا في 6 ولايات.

ووصل إعصار هيلين إلى الشاطئ في 26 سبتمبر الماضي كإعصار من الفئة الرابعة وتسبب في دمار واسع النطاق في الوقت الذي تحرك فيه صوب الشمال انطلاقا من ولاية فلوريدا، ودمر منازل و طرقا وقطع الكهرباء وخدمة الهاتف المحمول عن ملايين الأشخاص.

وبلغت حصيلة الوفيات 225، الجمعة، وتم تسجيل حالتي وفاة أخريين في ولاية كارولينا الجنوبية، السبت.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص المفقودين والحصيلة مرشحة للارتفاع.

ويعد إعصار هيلين الأكثر حصدا للأرواح الذي ضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة منذ إعصار كاترينا في عام 2005.

ونحو نصف الضحايا في ولاية كارولينا الشمالية، بينما قتل عشرات آخرون في ولايتي جورجيا وكارولينا الجنوبية.