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طعنه دون سبب.. شرطي يقتل شخصا هاجمه في كاليفورنيا

7
OCTOBER
2024
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أطلق شرطي في ولاية كاليفورنيا الأميركية النار على رجل كان قد هاجمه بسكين، السبت، خارج مقر شرطة المدينة في هجوم وصفته السلطات بأنه دون سبب.
 
واقترب رجل في الثلاثينات من عمره من الشرطي أمام الأبواب الأمامية لإدارة شرطة سانتا مونيكا، وفق ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.
 
وذكرت الإدارة أنه تم طلب الانتظار من الرجل حتى ينتهي الشرطي من التحدث إلى أحد المقيمين، لكن من دون تحذير، هاجم الشخص الشرطي، بينما كان يخرج سكينا من ملابسه.
 
وأضافت إدارة شرطة سانتا مونيكا في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "أحدث الشخص المشتبه به جرحا في جسم الشرطي وطعنه".
 
الشرطي سلح نفسه وتراجع إلى زاوية في المبنى بينما واصل الرجل الهجوم، فأطلق الشرطي النار على الرجل الذي تم الإعلان عن وفاته، بحسب الإدارة.
 
ولم تتوفر على الفور أي معلومات عن هوية الشرطي وحالته الطبية.
 
وأفادت قناة "كيه إن بي سي – تي في " التليفزيونية أنه تم نقل الشرطي إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة، لكن الشرطة قالت إنه من المتوقع أن يبقى على قيد الحياة.
 
وقالت إدارة شرطة سانتا مونيكا أنه تم استدعاء أفراد من مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس إلى مسرح الحادث، مضيفة أنها ومكتب النائب العام في المقاطعة سوف يفتحان تحقيقا في الحادث.
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