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شاهد.. الحرس الثوري يضع اللمسات الأخيرة على الصواريخ التي ضرب بها إسرائيل

4
OCTOBER
2024
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نشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد من تحضير الصواريخ الإيرانية التي استخدمت في ضرب مواقع إسرائيلية في الأول من أكتوبر الجاري، خلال عملية أطلقت عليها طهران اسم "الوعد الصادق 2".
 
وأظهر مقطع الفيديو، عناصر بالحس الثوري يقومون بإعداد الصورايخ، ويضعون اللمسات الأخيرة عليها قبيل انطلاقها بالشاحنات المخصصة إلى مكان إطلاقها.
 
وقد كتب على أحدى الصواريخ، باللغة العربية آية قرآنية: "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى".
 
كما كتب باللغة الفارسية: "عقوبة شديدة لسفك الدماء".
 
وشن الحرس الثوري الإيراني يوم 1 أكتوبر هجوما بالصواريخ الفرط صوتية، على إسرائيل، وقال إنه استهدف قواعد جوية للجيش الإسرائيلي ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.
 
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن سبب تريث الحرس الثوري لعدة أسابيع، قبل شن الهجمات الصاروخية على إسرائيل، هو "استكمال وتطوير بعض التقنيات غير المعلنة، وإجراء تحدياث للمنظومات الصاروخية".
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
روسيا اليوم
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