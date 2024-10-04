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كيم: سنستخدم الأسلحة النووية "دون تردد" إذا تعرضنا للهجوم

4
OCTOBER
2024
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قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن قواته سوف تستخدم الأسلحة النووية "دون تردد" إذا تعرضت بلاده لهجوم من كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
 
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم تحذيره من أنّه "إذا حاول العدو استخدام قوات مسلحة للتعدّي على سيادة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية فإن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ستستخدم دون تردّد كلّ قوة هجومية تمتلكها، بما في ذلك الأسلحة النووية"، مستخدما الاسم الرسمي لبلاده.
 
وأشارت الوكالة إلى أن تصريح كيم جونغ أون جاء الأربعاء خلال تفقّده قاعدة تدريب عسكرية للقوات الخاصة غرب بيونغيانغ، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
 
 
وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول هدد خلال عرض عسكري لبلاده في وقت سابق من هذا الأسبوع "بإنهاء النظام الكوري الشمالي" إذا استخدمت بيونغيانغ الأسلحة النووية.
 
 وقال يون "إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية فهي ستواجه ردا حاسما وساحقا من جيشنا ومن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا"، بحسب فرانس برس.
 
ويتمركز عشرات الآلاف من العسكريين الأميركيين في كوريا الجنوبية. ولا تمتلك سيول أسلحة نووية خاصة بها، لكنها تتمتع بحماية المظلة النووية الأميركية.
 
ووصلت العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغيانغ مؤخرا عن نشر 250 قاذفة صواريخ باليستية على حدودها الجنوبية.
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