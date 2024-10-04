بايدن يستبعد اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط

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الشرق الأوسط السعودية: واشنطن-

استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل معاقل «حزب الله» في لبنان وتدرس الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها مؤخراً.



وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال عن مدى ثقته بإمكانية تجنّب اندلاع حرب شاملة في المنطقة: «لا أعتقد أنّه ستكون هناك حرب شاملة. أعتقد أنّ بإمكاننا تجنّبها»، قبل أن يستدرك قائلاً «لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعيّن علينا القيام به، الكثير الذي يتعيّن علينا القيام به حتى الآن»