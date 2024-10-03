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التحقيق في إطلاق نار استهدف سفارة إسرائيل في السويد

3
OCTOBER
2024
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قالت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، إنها تحقق في حادث إطلاق نار على سفارة إسرائيل في ستوكهولم مساء الثلاثاء.
 
وسمع إطلاق نار الثلاثاء في شارع قريب من السفارة في وسط ستوكهولم على ما أوضح المصدر نفسه.
 
وقالت الملحقة الإعلامية في شرطة ستوكهولم ريبيكا لاندبرغ لوكالة "فرانس برس": "سجلنا أثارا تشير إلى تعرض سفارة إسرائيل لإطلاق نار لكننا لا نريد الكشف عن مزيد من التفاصيل لأن التحقيق متواصل".
 
وأشارت الشرطة في بيان إلى وجود آثار على المبنى.
 
ولم توقف الشرطة أي شخص إلا أن كاميرات مراقبة عدة منصوبة في المنطقة وتعمل الشرطة على جمع العناصر المادية وتحليلها على ما قالت الناطقة.
 
وسجلت حوادث عدة قرب سفارة إسرائيل في السويد منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحماس في 7 أكتوبر 2024.
 
وتم استهداف السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، مرتين، في يناير 2024، عندما تم اكتشاف عبوة ناسفة على أرض السفارة، ثم في مايو، عندما تم إطلاق أعيرة نارية في محيط المبنى. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
 
وقالت أجهزة الاستخبارات السويدية في نهاية مايو إن إيران تجند عناصر من عصابات إجرامية سويدية لشن "أعمال عنف" ضد إسرائيل الأمر الذي نفته إيران.
 
وتأتي الآن الحادثة قرب السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، مع إعلان إسرائيل إطلاق عملية توغل بري "محدودة" تستهدف بنية "حزب الله" في جنوب لبنان، وتصاعد التوتر مع قصف إيران لإسرائيل بمئات الصواريخ، ردا منها على الاغتيالات الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت عنه.
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