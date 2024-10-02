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انفجاران محيط سفارة إسرائيل في الدنمارك.. الشرطة تحقق

2
OCTOBER
2024
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قالت الشرطة الدنماركية، الأربعاء، إنها تحقق في انفجارين وقعا بمحيط السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن.
 
وذكرت الشرطة عبر منصة إكس: "لم يصب أحدا، ونجري تحقيقات أولية في الموقع".
 
وأضافت: "يجري التحقيق في احتمالية وجود صلة لذلك بالسفارة الإسرائيلية الموجودة في المنطقة".
 
وسبق هذه الواقعة، حوادث مشابهة على السفارات الإسرائيلية في أوروبا.
 
في مايو الماضي، ألقيت قنبلتان يدويتان على السفارة الإسرائيلية في بروكسل ببلجيكا، ولم يصب أحد.
 
كما تم استهداف السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، السويد، مرتين، في يناير 2024، عندما تم اكتشاف عبوة ناسفة على أرض السفارة، ثم في مايو، عندما تم إطلاق أعيرة نارية في محيط المبنى. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
 
وتأتي الآن الحادثة قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن، مع إعلان إسرائيل إطلاق عملية توغل بري "محدودة" تستهدف بنية "حزب الله" في جنوب لبنان، وتصاعد التوتر مع قصف إيران لإسرائيل بمئات الصواريخ، ردا منها على الاغتيالات الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت عنه.
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