بالفيديو.. رحلة مدرسية تتحول إلى مأساة في تايلاند

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أعلنت الشرطة التايلاندية، الثلاثاء، مصرع 23 شخصا على الأقل إثر اندلاع حريق في حافلة مدرسية.

وأوضحت الشرطة أن الحافلة كانت تقل أكثر من 40 طالبا ومعلما في رحلة ميدانية على أطراف العاصمة بانكوك.

وقال مفوض الطب الشرعي "تراير ونغ فيوبان" للصحفيين إنه تم التعرف على 23 جثة وإن التحقيق جار لمعرفة الأسباب.

وذكر وزير النقل "سوريا شونغ رونغ روينغكيت" إن 16 طالبا و3 معلمين نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها وسائل إعلام محلية دخانا رماديا كثيفا يتصاعد من الحافلة التي كانت أجزاء منها لا تزال مشتعلة.

وتحركت عربات إطفاء وسيارات للشرطة وفرق إنقاذ إلى الحافلة المحترقة مع مجموعة من رجال الإطفاء حيث جرى إخماد الحريق في وقت لاحق، وفق وكالة وريترز.