قتلى في هجومين منفصلين في جنوب شرق إيران

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قُتل ستة أشخاص على الأقل في جنوب شرق إيران في هجومين منفصلين استهدفا محافظة سيستان-بلوشستان بجنوب شرق إيران التي غالبا ما تشهد مناوشات بين مسلحين وقوات الأمن، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وذكرت الوكالة أن "أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة جنود، قتلوا في هجوم إرهابي في بلدة بنت" في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان.

كما أفادت الوكالة بمقتل شرطيين اثنين بإطلاق نار على سيارتهما في بلدة خاش بالمنطقة ذاتها.

وأعلنت الجماعة الجهادية السنية "جيش العدل" المتمركزة في باكستان والناشطة في جنوب شرق إيران مسؤوليتها عن الهجومين.