living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوتين يهنئ شي بالذكرى الـ75 لقيام جمهورية الصين الشعبية

1
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعث الرئيس فلاديمير بوتين برقية لنظيره الصيني شي جين بينغ هنأه فيها بالذكرى الخامسة والسبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية.
 
وورد في البرقية المنشورة على موقع الكرملين: "أتمنى أن تتقبلوا أحر تهاني بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية".
 
وأشار بوتين في البرقية إلى احتفال الصين بهذه الذكرى الهامة في ظل تحقيق إنجازات مثيرة للإعجاب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية.
 
وأضاف: "بقيادتكم، نجحت جمهورية الصين الشعبية في تعزيز مكانتها على الحلبة الدولية، وتلعب الآن دورا مهما في حل المشكلات الملحة على الأجندة الإقليمية والدولية".
 
وأكد بوتين أن موسكو تقدر علاقات حسن الجوار الودية مع بكين، وتابع: "رغم الوضع الدولي الصعب إلا أننا تمكنا من تحقيق زيادة نوعية في حجم التجارة البينية وتنفيذ العديد من المشاريع المشتركة في مختلف المجالات".
 
وشدد على أن التعاون المثمر بين روسيا والصين في إطار الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" و"منظمة شنغهاي للتعاون" وغيرها من الهياكل الدولية له أهمية كبيرة.
 
وختم بوتين برقيته: "سنواصل العمل معا على تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين لصالح شعبينا".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   