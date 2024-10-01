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البنتاغون ينفق 1.3 مليار دولار على تحديث طائرات "إف 35"

1
OCTOBER
2024
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أعلن البنتاغون أنه سينفق أكثر من 1.3 مليار دولار إضافيا على تحديث المحركات للطائرات المقاتلة من نوع "إف 35" بعد ورود تقارير عن المشاكل التقنية المتعلقة معها.
 
وأكد البنتاغون في بيان له، يوم الاثنين، توقيع عقد مع شركة RTX، التي تقوم إحدى الشركات التابعة لها بصناعة المحركات للطائرات، بقيمة أكثر من 1.3 مليار دولار.
 
وبموجب العقد، ستعمل الشركة على تصميم واختبار وتطوير المحركات المحدثة لطائرات "إف 35" حتى مارس عام 2028.
 
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بأن قيمة برنامج طائرات "إف 35" ازدادت بنسبة 10%، لتصل إلى 485 مليار دولار بسبب ضرورة الأعمال الإضافية لإزالة المشاكل التقنية مع ارتفاع درجة الحرارة في المحركات.
 
ويشار إلى أن برنامج "إف 35" أصبح الأكثر تكلفة من بين جميع البرامج الأمريكية المتعلقة بتطوير وصناعة الأسلحة.
 
وحتى الآن تم تسليم أكثر من ألف مقاتلة من هذا النوع للقوات الجوية الأمريكية وحلفاء واشنطن.
 
ومن المخطط له صناعة أكثر من 3 آلاف طائرة في إطار البرنامج المذكور، لتبقى في الخدمة حتى عام 2088.
روسيا اليوم
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