فيروس "ماربورغ" المرعب يتسبب في وفاة 8 أشخاص في رواندا

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أعلنت رواندا وفاة 8 أشخاص حتى الآن جراء إصابتهم بفيروس ماربورغ شديد العدوى الشبيه بالإيبولا.

يأتي هذا بعد أيام فقط من إعلان البلاد تفشي هذه الحمى النزفية القاتلة التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد حتى الآن، وفق ما أوردت وكالة أسوشيتد برس.

ينشأ فيروس ماربورغ وسط خفافيش الفاكهة مثل الإيبولا، وينتشر بين الأفراد من خلال الاتصال الوثيق مع سوائل الجسم أو الأسطح الملوثة به، مثل ملاءات الأسرة، ويتوفى ما يصل إلى 88 في المئة من المصابين به.

وأعلنت رواندا، وهي دولة حبيسة في وسط إفريقيا، تفشي المرض، الجمعة، وبعدها بيوم واحد أعلنت عن أول 6 وفيات.

وقالت وزيرة الصحة سابين نسانزيمانا، مساء الأحد، إنه تم تأكيد 26 حالة إصابة حتى الآن، ووفاة 8 منها.

ونصحت السلطات في رواندا السكان بتجنب الاتصال الجسدي للمساعدة في الحد من انتشار المرض.

كما تم التعرف على نحو 300 شخص كانوا على اتصال بأشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس، وتم وضع عدد منهم قيد العزل.

يشار إلى أن معظم المتضررين هم من العاملين في مجال الرعاية الصحية في 6 من أصل 30 مقاطعة في البلاد.