هاريس: ترامب يستغل أزمة الهجرة لأغراض انتخابية

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اتهمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خصمها في الانتخابات الرئاسية المقبلة الجمهوري دونالد ترامب باستخدام مشكلة الهجرة غير الشرعية في أغراض انتخابية، فيما هو لن يتمكن من حلها.

وقالت هاريس في حدث انتخابي في لاس فيغاس بولاية نيفادا أمس الأحد إنه لا يمكن النظر إلى أزمة الهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منفصلة عن مشكلة تهريب مادة الفنتانيل الأفيونية الاصطناعية من المكسيك.

وأضافت: "إنها مشاكل خطيرة، ونعرف أن دونالد ترامب لن يحلها"، مذكرة أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي لم يؤيدوا تحت ضغط من ترامب مشروع قانون اتفق عليه كلا الحزبين في مجلس الشيوخ لتشديد الإجراءات على الحدود.

وأوضحت: "لم يسمح دونالد ترامب بتبني هذا القانون، إذ اعتبر أنه سيضر به، وفضل استخدام هذه المشكلة في السباق الانتخابي بدلا من حلها".

كما أكدت هاريس أنه في حالة فوزها في الانتخابات المقبلة، ستقوم بمضاعفة إنفاق الدولة على مكافحة تهريب الفينتانيل.

وتعتبر أزمة الهجرة واحدا من أهم مواضيع الحملة الانتخابية الحالية في الولايات المتحدة. ويتهم الحزب الجمهورية خصومهم الديمقراطيين بالتصعيد الحاد لمشكلة الهجرة غير الشرعية.