living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هاريس: ترامب يستغل أزمة الهجرة لأغراض انتخابية

30
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اتهمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خصمها في الانتخابات الرئاسية المقبلة الجمهوري دونالد ترامب باستخدام مشكلة الهجرة غير الشرعية في أغراض انتخابية، فيما هو لن يتمكن من حلها.
 
وقالت هاريس في حدث انتخابي في لاس فيغاس بولاية نيفادا أمس الأحد إنه لا يمكن النظر إلى أزمة الهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منفصلة عن مشكلة تهريب مادة الفنتانيل الأفيونية الاصطناعية من المكسيك.
 
وأضافت: "إنها مشاكل خطيرة، ونعرف أن دونالد ترامب لن يحلها"، مذكرة أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي لم يؤيدوا تحت ضغط من ترامب مشروع قانون اتفق عليه كلا الحزبين في مجلس الشيوخ لتشديد الإجراءات على الحدود.
 
وأوضحت: "لم يسمح دونالد ترامب بتبني هذا القانون، إذ اعتبر أنه سيضر به، وفضل استخدام هذه المشكلة في السباق الانتخابي بدلا من حلها".
 
كما أكدت هاريس أنه في حالة فوزها في الانتخابات المقبلة، ستقوم بمضاعفة إنفاق الدولة على مكافحة تهريب الفينتانيل.
 
وتعتبر أزمة الهجرة واحدا من أهم مواضيع الحملة الانتخابية الحالية في الولايات المتحدة. ويتهم الحزب الجمهورية خصومهم الديمقراطيين بالتصعيد الحاد لمشكلة الهجرة غير الشرعية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   