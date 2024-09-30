بسبب حذائها الأحمر.. موقف محرج لوزيرة الخارجية الألمانية في شوارع نيويورك

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تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لموقف محرج في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، بسبب حذائها الأحمر وكعبه العالي.

وأظهرت صور متداولة بيربوك وهي مسرعة للقاء زميلتها الكندية ميلاني جولي في أحد مقاهي مانهاتن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن حصل ما لم يكن في الحسبان، وعلقت فردة حذائها اليمنى في الرصيف لفترة وجيزة مما جعلها تنكسر.

وأحرج الموقف الوزيرة الألمانية، خاصة أن أرصفة نيويورك غير المستوية مشهورة بكونها قاتلة للأحذية بالكعب العالي، بينما ضحكت وزيرة الخارجية الكندية كثيرا على الموقف، فقد كانت ترتدي حذاء رياضيا.

وقبل عامين، حصل نفس الموقف مع بيربوك، حيث انكسر حذاؤها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي.