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هاريس تتعهد بمحاربة تجارة المخدرات إن فازت في الانتخابات

30
SEPTEMBER
2024
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قالت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس إنها ستضاعف موارد وزارة العدل لمحاربة عصابات المخدرات، إن فازت في الانتخابات.
 
وقالت هاريس خلال فعالية انتخابية:" كرئيس، سأضاعف موارد وزارة العدل لمحاربة مجموعت محاربة المخدرات الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تدفق الفنتانيل إلى بلدنا".
 
كما واتهمت هاريس منافسها في الانتخابات عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، بالتقاعس عن معالجة المشاكل المتعلقة بالحدود الأمريكية.
 
وتعاني الولايات المتحدة من أزمة عميقة تتعلق بالمخدرات الاصطناعية، حيث تُعد الجرعات الزائدة من الفنتانيل واحدة من الأسباب الرئيسية للوفيات بين الشباب.
 
في أواخر يوليو الماضي أعلنت السلطات الأمريكية  اعتقال اثنين من قادة أكبر مجموعات تجارة المخدرات المكسيكية المعروفة باسم "سينالوا" في جنوب الولايات المتحدة.
 
وكارتل سينالوا المعروف كذلك باتحاد وتحالف الدم، هو منظمة دولية لتهريب المخدرات، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة، تم تأسيسها في أواخر الثمانينات، يقع مركزها في مدينة كولياكان المكسيكية.
 
وتعتبر أجهزة الأمن الأمريكية المختصة، هذا الكارتيل أقوى منظمة لتهريب المخدرات في العالم.
 
وتعتبر أزمة الهجرة واحدا من أهم مواضيع الحملة الانتخابية الحالية في الولايات المتحدة. ويتهم الحزب الجمهورية خصومهم الديمقراطيين بالتصعيد الحاد لمشكلة الهجرة غير الشرعية.
روسيا اليوم
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