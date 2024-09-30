living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يوجه "سبابا مباشرا" لهاريس وبايدن

30
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وصف دونالد ترامب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بأنها "مختلة عقليا"، محذرا من أن المهاجرين غير الشرعيين يعتزمون مهاجمة الأميركيين في منازلهم، في تصعيد لحدة خطابه الانتخابي المشحون عنصريا.
 
وكان ترامب يسعى للرد على هاريس بعد زيارتها للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، الجمعة، وتعهدها ببذل المزيد من الجهود للسيطرة على طلبات اللجوء وعبور المهاجرين.
 
وتعد قضية الهجرة من أبرز نقاط الضعف لدى هاريس في استطلاعات الرأي، حيث المنافسة متقاربة مع ترامب في انتخابات 5 نوفمبر.
 
وندد ترامب بخطاب هاريس عند الحدود، معتبرا أمام أنصاره في ولاية ويسكونسن المتأرجحة، السبت، أن الرئيس جو بايدن ونائبته هاريس يتحملان مسؤولية "غزو هؤلاء المجرمين" للبلاد.
 
ومنذ عام 2016، يرتكز خطاب ترامب في المناطق التي تسكنها غالبية بيضاء وتعاني كسادا اقتصاديا، على معاداة المهاجرين، لكن هذا الخطاب أصبح أكثر تطرفا مع اقتراب الانتخابات.
 
وقال رجل الأعمال البالغ 78 عاما وأول مرشح رئاسي مدان بجريمة جنائية في تاريخ الولايات المتحدة، إن منافسته هاريس "غبية".
 
وأضاف ترامب: "جو بايدن أصبح مختلا عقليا لكن كامالا ولدت هكذا (...) وإذا فكرتم في الأمر، فقط شخص مختل عقليا يسمح بحدوث هذا لبلدنا".
 
 
رؤيتان مختلفتان
 
وفي المقابل، أمضت هاريس في جمع التبرعات لحملتها في سان فرانسيسكو، السبت، واتهمت ترامب بتكرار خطابه الذي "نسمعه منذ سنوات".
 
وأضافت: "هذه الانتخابات تدور حول رؤيتين مختلفتين إلى حد كبير لأمتنا، ونحن نرى هذا التباين في مسار الحملتين".
 
وتحدث ترامب في ويسكونسن على منبر تحيط به صور جنائية كبيرة لمهاجرين متهمين بارتكاب جرائم، راسما صورة قاتمة لأميركا التي تتعرض لهجوم عنيف من قبل المهاجرين، رغم انخفاض أعداد العابرين بشكل غير قانوني هذا العام وكذلك معدل الجرائم وفق مكتب التحقيقات الفدرالي.
 
وحذر ترامب أنصاره من المهاجرين غير الشرعيين الذين "سيدخلون مطابخكم، ويجزون رقابكم".
 
وقال إن "المدن الصغيرة في أميركا تشعر بالرعب من المهاجرين الوافدين"، مضيفا أنهم "سيغتصبون وينهبون ويسرقون ويسلبون ويقتلون شعب الولايات المتحدة".
 
وتابع أن المهاجرين غير الشرعيين الذين وصفهم بـ"الحيوانات"، سيستولون على وظائف الأقليات والعمال النقابيين.
 
وبدا واضحا أن ترامب منزعج من محاولة هاريس تقديم رسالة صارمة بشأن الحدود مع المكسيك، الجمعة، حيث وصفها بأنها "كاذبة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   