الحوثي: لن نخذل الشعبين الفلسطيني واللبناني وسنتوجه نحو التصعيد

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وعد زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن عبدالملك الحوثي الشعبين الفلسطيني واللبناني بـ"عدم خذلانهما"، مؤكدا أن التضحيات مهما بلغ حجمها "لا تعني الاستكانة بل التوجه نحو التصعيد". وفق ما أوردت وكالة "روسيا اليوم".

وقال الحوثي في بيان تعليقا على اغتيال إسرائيل أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله: "كما خابت آمال اليهود بعد اغتيال الشهيد الكبير إسماعيل هنية ستخيب آمالهم في استهداف السيد حسن نصرالله. مهما كان حجم التضحيات فذلك لا يعني الاستكانة، بل التوجه نحو التصعيد وتطوير الأداء. نزعة العدو الإسرائيلي لم تختلف عند استهداف الأمين العام السابق لحزب الله السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والقيادات الفلسطينية".

أضاف: "العدو الإسرائيلي يبوء بجرائمه ولكنه لن يحقق آماله، وزواله في نهاية المطاف حتمي وفق وعد الله".

وأشار إلى أن "جبهات الإسناد ومحور الجهاد وراية الإسلام ستبقى وتستمر وترتفع رغم أنف العدو الإسرائيلي". وشدد على ضرورة أن "يضطلع الجميع بدورهم، فالمعركة قائمة والعدو الإسرائيلي عدو للإسلام والمسلمين وخطر على البشرية".

وختم: "لن نخذل الشعبين الفلسطيني واللبناني ورفاق درب المجاهدين في لبنان وفلسطين. أؤكد لشهيدنا العزيز ومن سبقه في لبنان وفلسطين أننا ثابتون، وأن دماءهم لن تذهب هدرا".