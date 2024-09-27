"يستحيل النجاة منه".. إعصار خطر للغاية يقترب من فلوريدا

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اشتدّت قوة الإعصار "هيلين" الخميس إلى الفئة الرابعة "الخطرة للغاية" مع اقترابه من السواحل الشمالية الغربية لولاية فلوريدا الأميركية، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير.

وقال المركز إنّ "هيلين" الذي بات بقوة إعصار من الفئة الرابعة على سلّم مكّون من خمس فئات تصاعدية، يقترب من شمال غرب ثالث أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان، ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 215 كلم/ساعة، لافتا إلى أنّ التوقعات تشير إلى أنّ الإعصار سيصل إلى اليابسة في وقت متأخر من الخميس.

وتخشى السلطات الأميركية من أن يتسبب الإعصار بفيضانات يرجّح أن تكون تداعياتها "كارثية".

ويتجه الإعصار فوق خليج المكسيك نحو شمال غرب فلوريدا ومن المتوقع أن يدخل إلى اليابسة من تالاهاسي، عاصمة الولاية التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة.

سيناريو يستحيل النجاة منه

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إنّ "أحدا لم يشهد عاصفة بهذه القوة في الذاكرة الحديثة" في هذه المنطقة.

وتشعر السلطات بالقلق من خطر ارتفاع مياه البحر التي قد يصل مستواها إلى ستة أمتار على السواحل، أي ما يعادل ارتفاع مبنى من طابقين.

فيما حذر مايك برينان مدير المركز الوطني للأعاصير من أنّ "هذا السيناريو الذي تستحيل النجاة منه" والذي ستترافق معه أمواج "مدمّرة" يمكن أن تدمر منازل وتجرف السيارات.

ومن المتوقع أيضا أن تعاني ولايات جورجيا وتينيسي وكارولاينا الجنوبية من تداعيات الإعصار.

كما شملت التحذيرات التي أطلقتها السلطات عشرات ملايين الأميركيين.