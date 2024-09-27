ماسك يعلق على أنباء "العلاقة الغرامية" مع جورجيا ميلوني

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نفى رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الخميس، علاقته برئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بعد انتشار صورة لهما على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت حالة من الجدل.

الصورة انتشرت لمؤسس شركة تسلا وميلوني وهما ينظران في عيون بعضهما البعض خلال حفل توزيع جوائز المواطن العالمي في مدينة نيويورك يوم الإثنين، حيث سلم ماسك ميلوني الجائزة التي تحمل الاسم نفسه.

وبعد جدل على مواقع التواصل الاجتماعي وصفت صحيفة نيويورك بوست ما جرى بأنه علاقة حب عامة بين أغنى رجل في العالم وأول رئيسة وزراء إيطالية.

ولكن مع بدء تداول الصور على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، نفى ماسك وجود أي علاقات غرامية مع ميلوني في الحدث الرسمي.

وكتب ماسك عبر منصة إكس: "كنت هناك مع أمي، لا توجد علاقة رومانسية على الإطلاق مع رئيسة الورزاء ميلوني".

التقى ماسك وميلوني عدة مرات من قبل، وناقشا اهتمامهما المشترك بمعدلات المواليد المتراجعة في الغرب والإمكانات الإيجابية للذكاء الاصطناعي وفقا لصحيفة التلغراف.

وطلبت ميلوني، التي انفصلت عن شريكها القديم أندريا جيامبرونو بعد أن أدلى بتعليقات بذيئة على التلفزيون الإيطالي في عام 2023، من ماسك تسليمها جائزة المواطن العالمي من مؤسسة الفكر الأطلسي.

في تصريحات موجزة قبل تسليم الجائزة، قال ماسك إن ميلوني "شخص أكثر جمالا من الداخل"، وأضاف مازحا: "لا يمكن قول ذلك دائما عن السياسيين، واستمر في الإشارة إليها على أنها أصيلة وصادقة ومدروسة".

ردت زعيمة اليمين الإيطالي بأن رائد الأعمال الأميركي يتمتع بعبقرية ثمينة.