بايدن ينسى وجوده في نيويورك ويقول لقادة العالم: "مرحبا بكم في واشنطن"! (فيديو)

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نسي الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتحدث من نيويورك أمس الأربعاء ليرحب بقادة العالم في واشنطن، في أحدث زلاته بعد إنهاء حملته الانتخابية إثر هفواته المتكررة والتشكيك في مدى أهليته.

وقال بايدن (81 عاما) من فندق "إنتركونتيننتال نيويورك باركلي" في مانهاتن: "شكرا، شكرا، شكرا. أهلا بكم في واشنطن".

وانطلق بايدن في خطابه دون أن يفهم أنه ارتكب خطأ. وتزامن الحدث مع الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الذي ألقى بايدن كلمة خلاله يوم الثلاثاء.

وبايدن هو الرئيس الأمريكي الأكبر سنا على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، أنهى حملته الانتخابية لولاية ثانية في 21 يوليو الماضي، بعد مناظرة كارثية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، 78 عاما، في 27 يونيو، حيث ظهر بايدن مرتبكا وأدلى بتصريحات غير متماسكة.