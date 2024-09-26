إعدام 125 تمساحاً.. لتفادي هروبها خلال الفيضانات بتايلاند

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أعدمت مزرعة لتربية التماسيح في تايلاند 125 من زواحفها، على ما أفاد مالكها، اليوم الأربعاء، تفاديا لهروبها خلال الفيضانات التي تشهدها البلاد وتعريضها السكان للخطر.

وأوضح مربّو التماسيح في مقاطعة لامفون (شمال غربي تايلاند) ناتاباك خومكاد لوكالة "فرانس برس" أن "الأمطار صدّعت جدران المزرعة"، ما دفعه "يا للأسف إلى قتل 125" من هذه الزواحف التي يربّيها "منذ 17 عاماً".

وأشار صاحب المزرعة إلى أنه وموظفيه صعقوا التماسيح السيامية بالكهرباء لمنعها من الهروب والتجول في الريف وتالياً مهاجمة القرويين والماشية.

وأظهرت صور نشرها عبر حسابه على "فيسبوك" حفّارة تستخرج بقايا الزواحف من حظيرتها.

ويُصنّف التمساح السيامي، الذي يمكن أن يصل طوله إلى ثلاثة أمتار ويستوطن جنوب شرق آسيا، من الأنواع المهددة بالانقراض بشدة في البرية، إلاّ أنه لا يزال يُربّى في المزارع في تايلاند بغية الاستفادة من جلده.

وقال صاحب المزرعة إنه طلب من السلطات وضع تماسيحه في مأوى مؤقت حتى تهدأ الفيضانات، لكنّ اقتراحه رُفض لأن الزواحف كبيرة جداً.