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الصين تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات

25
SEPTEMBER
2024
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أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الجيش الصيني أجرى الأربعاء تجربة صاروخية بإطلاقه صاروخا باليستيا عابرا للقارات فوق المحيط الهادئ.
 
وقالت الوزارة في بيان إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، يحمل رأسا حربيا وهميا إلى أعالي البحار في المحيط الهادئ في الساعة 08:44 من يوم 25 سبتمبر، وقد سقط الصاروخ في المنطقة البحرية المتوقعة".
 
ولم توضح الوزارة أين تحديدا سقط الصاروخ ولا طبيعته.
 
وفي بيانها، قالت الوزارة إن "إطلاق الصاروخ يندرج في إطار برنامج التدريب الروتيني السنوي للقوة الصاروخية".
 
وأضافت أن هذه التجربة "سمحت بأن يُختبر بشكل فعّال أداء الأسلحة والمعدات وكذلك مستوى تدريب القوات، وحقّقت الهدف المنشود".
 
ولفتت وزارة الدفاع في بيانها إلى أن "الدول المعنية" بهذه التجربة الصاروخية، أي التي تقع ضمن أو قرب مسار الصاروخ، تم إبلاغها "مسبقا".
 
وتُعتبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من أقوى الأسلحة في العالم ويمكنها حمل رؤوس حربية نووية.
 
وأجرت الصين في العقود الأخيرة عملية تحديث ضخمة لجيشها وهي تزيد ميزانيتها العسكرية كل عام بالتوازي مع نموها الاقتصادي.
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