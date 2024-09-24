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إسبانيا.. "براد بيت مزيف" يحتال بـ360 ألف دولار على امرأتين

24
SEPTEMBER
2024
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أعلنت الشرطة الإسبانية، الاثنين، أنها أوقفت 5 أشخاص في إسبانيا لاستحصالهم على 360 ألف دولار من امرأتين "ضعيفتين ومكتئبتين" من خلال انتحالهم شخصية الممثل الأميركي براد بيت عبر الإنترنت وعلى تطبيق "واتساب".
 
وقالت الشرطة المدنية في بيان إن المشتبه بهم تواصلوا مع الضحيتين المفترضتين عبر موقع على شبكة الإنترنت موجه لمحبّي الممثل، ومع مرور الوقت، تمكنوا من إيهامهما بأنهما في "علاقة رومانسية معه".
 
ومع انتحالهم شخصية النجم الأميركي، اقترح أعضاء العصابة بعد ذلك أن تستثمر الامرأتان في مشاريع مختلفة لم تكن موجودة.
 
وتعرضت امرأة من الأندلس للاحتيال بمبلغ 194 ألف دولار، بينما خسرت أخرى تعيش في إقليم الباسك 167 ألف دولار.
 
وجاء في البيان أن "مجرمي الإنترنت درسوا صفحاتهما على الشبكات الاجتماعي" وبالتالي "اكتشفوا أن الامرأتين ضعيفتان، وتعانيان من قصور عاطفي وحالة اكتئاب".
 
كما استخدموا "منصات المراسلة الفورية لتبادل الرسائل والبريد الإلكتروني معهما حتى اعتقدتا أنهما كانتا تتحدثان عبر الواتساب مع براد بيت نفسه"، ووعدهما الأخير "بعلاقة رومانسية ومستقبل مشترك"، بحسب المصدر نفسه.
 
وقبضت الشرطة على 5 أعضاء مشتبه بهم في العصابة في الأندلس، وتمكنت من استرداد 95 ألف دولار من مبلغ الاحتيال الاجمالي.
 
وضبط المحققون خلال عمليات التفتيش هواتف محمولة وبطاقات مصرفية وجهازي كمبيوتر شخصيين بالإضافة إلى مذكرات "سُجلت فيها العبارات التي يستخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم".
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