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تقدم ترامب في "الحزام الشمسي".. خطوة مهمة نحو هزيمة كامالا

24
SEPTEMBER
2024
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أظهرت استطلاعات جديدة أجرتها صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية أريزونا، على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، بينما تقارب السباق في جورجيا وكارولينا الشمالية.
 
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن ترامب يتقدم في منطقة "الحزام الشمسي"، وهو مصطلح يطلق على الولايات الجنوبية للولايات المتحدة، وأبرزها أريزونا وتكساس وجورجيا وفلوريدا.
 
وقال عدد من الناخبين في ولايات الحزام الشمسي إن دونالد ترامب قام بتحسين حياتهم عندما كان رئيسا، مما يمهد الطريق لمنافسة استثنائية في ثلاث ولايات رئيسية، وفقا لأحدث استطلاعات نيويورك تايمز.
 
ووجدت استطلاعات الرأي أن ترامب حقق تقدما في أريزونا، على كامالا، كما حافظ على تفوقه في جورجيا، ولا زال يمتلك تفوقا ضئيلا في ولاية كارولينا الشمالية.
 
وكان ترامب قد خسر أريزونا وجورجيا أمام جو بايدن في 2020، لذا الانتصار بهما سيعني خطوة كبيرة نحو استعادة الرئاسة في أميركا بالنسبة لترامب.
 
وتعتبر أريزونا وجورجيا وكارولينا الشمالية، ضمن سبع ولايات ستمثل "ساحة معركة" في الانتخابات، بسبب تقارب التصويت فيهما.
 
واعتبرت نيويورك تايمز تقدم ترامب في أريزونا، خطوة كبيرة، للرئيس الأميركي السابق، سيتعين على هاريس وفريقها العمل كثيرا لتعويضها.
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