رئيس إيران لـCNN: لا يجب أن نسمح للبنان بأن يُصبح غزة أخرى..

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قال الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان في مقابلة حصرية مع مذيع CNN فريد زكريا إن الضربات الإسرائيلية المكثفة على حزب الله في لبنان هي "أزمة إنسانية" تخاطر بإشعال الصراع في المنطقة.

وقال بزشكيان: "الخطر قائم من أن تمتد نار الأحداث التي تجري (في لبنان) إلى المنطقة برمتها".

وعندما سُئل عما إذا كانت إيران ستحث حزب الله على ضبط النفس في رده على الضربات الإسرائيلية، قال بزيشكيان إن حزب الله يواجه دولة "مسلحة بشكل جيد جدا ولديها إمكانية الوصول إلى أنظمة أسلحة تفوق بكثير أي شيء آخر"، وحذر قائلا: "لا يجب أن نسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى على أيدي إسرائيل".

وأردف الرئيس الإيراني: "لا يستطيع حزب الله أن يفعل ذلك بمفرده. لا يمكن لحزب الله أن يقف بمفرده أمام دولة تدافع عنها وتدعمها وتغذيها الدول الغربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية".

وتحدث بزشكيان مع شبكة CNN بينما يجتمع زعماء العالم لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، والتي من المتوقع أن يهيمن على جدول أعمالها، تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وحذر بزشكيان من أن الأحداث قد تتحول إلى صراع إقليمي، والذي "يمكن أن يكون خطرا على مستقبل العالم وكوكب الأرض نفسه، لذلك يجب أن نمنع الأعمال الإجرامية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل"، حسب قوله.