إطلاق نار جماعي يخلف قتلى وجرحى في ولاية ألاباما الأميركية

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قالت الشرطة الأميركية في وقت مبكر الأحد إن حادث إطلاق نار جماعي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين في منطقة حياة ليلية شهيرة في برمنغهام بولاية ألاباما.

ولم يتم القبض على أحد على الفور، وطلبت الشرطة من الجمهور معلومات.

وقال ترومان فيتزغيرالد، ضابط قسم شرطة برمنغهام، في رسالة بالبريد الإلكتروني في وقت مبكر الأحد، إن الحادث وقع بعد الساعة 11 مساء بقليل في منطقة فايف بوينتس ساوث الترفيهية بالمدينة.

ووصل الضباط إلى مكان الحادث في منطقة فايف بوينتس ساوث وعثروا على رجلين وامرأة على الرصيف مصابين بعدة طلقات نارية. أعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ في برمنغهام وفاتهما في مكان الحادث.

قال فيتزغيرالد إن الطاقم الطبي في جامعة ألاباما في مستشفى برمنغهام أعلن مقتل ضحية أخرى بالرصاص.

وذكر أن الشرطة حددت يوم الأحد إجمالي 22 ضحية مصابين بإصابات تهدد حياتهم وغير مهددة للحياة.

وأشار إلى أنه لم تتم اعتقالات فورية ولم يحدد المحققون بعد الأهداف المقصودة من مطلقي النار.

وأوضح: "يعتقد المحققون أن إطلاق النار لم يكن عشوائيا، وأنه نتج عن حادثة معزولة حيث علق العديد من الضحايا وسط تبادل إطلاق النار".

وتضم منطقة فايف بوينتس ساوث العديد من أماكن الترفيه والمطاعم والبارات وغالبا ما تكون مزدحمة في ليالي السبت.